Продолжительное похолодание ожидается в Пермском крае

Синоптики спрогнозировали продолжительное похолодание в Пермском крае. На территории региона ожидается усиление ветра.

Согласно прогнозам, пик похолодания ожидается на следующей неделе. 8 марта температура воздуха упадет до –12 градусов. Также в этот день ветер усилится до 11 м/с, возможны небольшие осадки. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В ночь на 9 марта на севере Пермского края похолодает до –26...–30 градусов. В остальные дни недели температура будет опускаться до –18...–20 градусов.

Потепление в Пермском крае ожидается во второй половине марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об аномальной зиме в России. Температура воздуха была на 2–4 градуса ниже нормы в большинстве регионов страны.