Концепцию жилищного строительства до 2030 года разработали в Приамурье

В Амурской области разработали концепцию жилищного строительства, рассчитанную на 2021-2030 годы. Для масштабной застройки определены 12 перспективных территорий, сообщает региональное правительство.

Согласно концепции, для городов региона главной задачей станет комплексное развитие территорий и реализация масштабных инвестиционных проектов. Для сельских территорий – создание условий для индивидуальной жилой застройки и малоэтажного строительства, пишет Амурская служба новостей.

Под масштабную застройку определены 12 территорий – это площадки в Благовещенске, Свободном и Циолковском, Благовещенском районе. Их общий потенциал достигает 2 млн кв. м жилья. Существенное развитие также ожидается в Белогорске, Тынде и Сковородине. В сельских территориях – в Ивановском, Октябрьском, Тамбовском, Белогорском, Константиновском и Сковородинском районах. В дальнейшем работу планируется расширить и на другие территории.

Как объяснил министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, на одном из основных этапов концепции планируется изучить потребность населения в жилье, а также определить категории людей, которым оно необходимо. Спецкомиссия будет согласовывать строительстве на определенной территории, а заказчиком малоэтажной застройки выступит Амурское ипотечное агентство. В дальнейшем недвижимость может быть реализована или использована в качестве арендного жилья для работников соцсферы.

В сельских территориях строительство будет зависеть от самих собственников. Подключение к электроснабжению и подведение дорог предполагается за счет субсидий и компенсаций части затрат, отметил министр.