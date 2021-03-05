Один человек погиб в массовом ДТП в Тюменской области

Четыре автомобиля столкнулись на трассе Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск. Один человек получил смертельные травмы.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с машиной «УАЗ». Второй автомобиль отбросило на грузовик Mercedes, а тот врезался в Lada Granta. 35-летний водитель «УАЗа» и 61-летний водитель фуры получили травмы. 40-летний водитель Lada Granta погиб. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП на территории Иркутска. У трамвая отказали тормоза, он протаранил девять автомобилей. Один человек получил травмы.