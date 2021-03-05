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«Я — голос ваш»: «ВКонтакте» представляет трибьют-альбом к дню памяти Анны Ахматовой

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«ВКонтакте» представляет трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвященный Анне Ахматовой — одной из самых значимых персон в истории русской литературы. Сборник вышел 5 марта, в день памяти знаменитой поэтессы.

Всего в записи приняли участие десять артисток: Полина Гагарина, Елена Темникова, Лолита, Тося Чайкина, Женя Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрика Лундмоен, а также Ах Астахова. Такой выбор неслучаен: стихотворения Анны Ахматовой глубоко затронули каждую из девушек — и поэтому в их исполнении голос поэтессы звучит особенно ярко.

К проекту присоединились и другие участницы. Свой вклад в создание альбома внесли фотограф Ксения Засецкая, а также команда Марины Рой: они отвечали за образы исполнительниц.

«ВКонтакте» выбрала название «Я — голос ваш» по мотивам первых слов произведения «Многим», написанного Анной Ахматовой в 1922 году. Альбом опубликовали 5 марта, спустя ровно 55 лет со дня смерти поэтессы. В целом он состоит из десяти композиций, стихотворения для которых участницы проекта выбирали самостоятельно.

Александра Бостан, креативный продюсер «ВКонтакте»:

«Мысль создать трибьют-альбом «Я — голос ваш» зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса «говорит» голосами современных исполнительниц, а ее творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали».

«ВКонтакте» работала над проектом совместно с лейблом «Первое музыкальное» — одной из крупнейших независимых компаний в сфере российского музыкального бизнеса. Сейчас сборник «Я — голос ваш» эксклюзивно доступен в «Музыке «ВКонтакте» или в приложении BOOM, через месяц его можно будет послушать и на других площадках.

Прошлой осенью VK запустила музыкальные рекомендации от тематических сообществ. Первыми кураторами стали «Родной звук», «Рифмы и Панчи», «Другая Музыка» и Мариинский театр. Помимо этого, во «ВКонтакте» доступны совместные музыкальные плейлисты в чатах, благодаря которым компании могут создавать и обновлять подборки треков в режиме реального времени; а также удобные персональные рекомендации музыки во вкладке «Для вас».

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