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В КАРО.Арт пройдет специальный показ балета «Золушка» в постановке Рудольфа Нуреева

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13 марта КАРО.Арт и проект TheatreHD представляют специальный показ балета «Золушка» со сцены Парижской национальной оперы в постановке Рудольфа Нуреева на музыку Сергея Прокофьева. Показ состоится в киноцентре «Октябрь», после просмотра зрителей ждет встреча и обсуждение с гостями вечера: художественным руководителем балетной труппы МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Лораном Илером, одним из первых исполнившего партию Принца (Кинозвезды), и писателем, историком балета Ириной Дешковой.

Начало мероприятия в 15:00.

Билеты доступны на сайте: https://karofilm.ru/art/film/7606

Балетная «Золушка» из Парижской национальной оперы — родом из 1930-х годов XX столетия и дом ее — Голливуд в его лучшее время. Время, когда были возможны чудеса, а никому не ведомые талантливые артисты в одночасье становились звездами. И пусть не фея-крестная, а опытный продюсер становится проводником Золушки к счастью. Пусть вместо бала — съемочная площадка, а вместо принца — актер, звезда кино. Счастье и торжество справедливости ничего не теряют от перемены мест, а зрители обретают невероятной красоты и фантазии балет, вновь напоминающий нам высшую мудрость из пьесы Шварца: «Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».

Год создания: 2018 год

«Золушка» в кинотеатрах — с 16 марта 2021 года.

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