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«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта персональным видео от нейросети

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Социальная сеть «Одноклассники» в Международный женский день 8 Марта предложит несколько способов присоединиться к празднику и поделиться эмоциями со своими близкими.

Все пользователи соцсети смогут поздравить близких и друзей с помощью традиционных подарков и открыток и украсить свой профиль праздничными рамками и обложками. А девушки станут главными героинями персонализированного ролика в мультипликационном формате, который посвящен дружбе и весеннему настроению.

Специально к 8 Марта ОК запустят праздничное видео, созданное на основе алгоритмов нейросети. Его герои будут автоматически выбраны из близких друзей пользователей на основе того, насколько активно они взаимодействуют: пишут сообщения, оставляют комментарии, ставят «классы» к публикациям, фотографиям и видео. По сюжету ролика героиня и ее друзья отправятся на прогулку, организуют пикник, делают праздничные украшения из цветов и фотографируются на память.

Кроме того, к Международному женскому дню в ОК пройдет фотомарафон #СамаяЛучшая<https://ok.ru/okru/statuses/152526379041666>. Пользователи смогут поделиться фотографиями своих вторых половинок, любимых мам, бабушек, дочерей и подруг и поздравить их с праздником весны. Все публикации будут доступны по хештегу #СамаяЛучшая, через который можно присоединиться к марафону.

Накануне праздника в ленте новостей появится короткий праздничный опрос, результатами которого можно будет поделиться в личном профиле. С помощью специального конструктора постов пользователи смогут поделиться своим мнением о том, какие подарки они обычно дарят прекрасной половине, кем восхищаются в этот день, чем себя радуют и как проводят праздник.

В ОК пользователи традиционно активно поздравляют друг друга с праздниками с помощью подарков, открыток, сообщений и звонков. В 2020 году во время празднования 8 Марта пользователи отправили друг другу 1 млрд подарков. Подарки получили 32 млн российских женщин, зарегистрированных в ОК, это 41% от всех жительниц страны, а персонализированные видеооткрытки от нейросети собрали 200 млн просмотров.

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