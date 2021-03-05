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Литва отказалась рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии

Литва отказалась рассматривать запрос Белоруссии на выдачу Тихановской

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Вильнюс не будет рассматривать вопрос о выдаче лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Минску. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

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«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Ландсбергис отметил, что каждый, кто борется за демократию, свободу слова или вероисповедания, может найти убежище в балтийской республике и чувствовать себя в безопасности.

«Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования [о выдаче Тихановской]», — заключил высокопоставленный дипломат.

Ранее в этот день генпрокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве запрос о выдаче Тихановской. Экс-кандидата в президенты республики хотят привлечь к уголовной ответственности «за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

2 марта Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановской и ее четырех доверенных лиц. По версии следователей, Тихановская обсуждала со своими соратниками массовые беспорядки и захват зданий государственных органов на территории Гомеля после выборов.

В ведомстве полагают, что лидер оппозиции согласилась выделить деньги на приобретение электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов для этих целей.

Экс-кандидату в президенты предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений»).

Материалы об экстрадиции лидера оппозиции переданы в генеральную прокуратуру.

9 августа в республике состоялись выборы президента. По данным ЦИК, по итогам голосования Александр Лукашенко был переизбран на новый срок в шестой раз. Сторонники оппозиции с итогами выборов не согласились и вышли на массовые протесты, которые вылились в столкновения с силовиками. Оппозиция и страны Запада отказались признавать результаты выборов и призвали Лукашенко уйти в отставку. Сама Тихановская уехала в Литву, где провела несколько встреч с лидерами стран ЕС и призвала Брюссель усилить давление на Минск.

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