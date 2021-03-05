Путин назначил нового посла в Узбекистане

Президент России Владимир Путин назначил Олега Мальгинова новым послом в Узбекистане. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 марта.

«Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Узбекистан», — говорится в документе.

Владимир Тюрденев освобожден от должности, передает RT.

С 2016 года Мальгинов занимал пост главы департамента по работе с соотечественниками за рубежом.

Ранее, 2 марта, Путин назначил Игоря Маслова на должность главы управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Управление обеспечивает деятельность президента по развитию международных связей РФ.