Опрос показал мнение россиянок по восстановлению страны после COVID-19

В преддверии Международного дня 8 Марта социологи Международной исследовательской компании IPSOS с участием нескольких организаций провели опрос, выяснив отношение жителей 28 государств к восстановлению после коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 5 марта в «Известия».

Так, отвечая на вопрос, будут ли женщины по мере восстановления страны после коронавируса получать те же права, что и мужчины, будут иметь меньше прав или ситуация не изменится, половина респондентов (52%) заявили, что ситуация вернется к допандемийному состоянию. С этим мнением согласились и 56% опрошенных россиянок.

Учесть проблемы, с которым сталкиваются женщины, помогут более гибкие графики работы и более активная поддержка девушек, столкнувшихся с насилием. Так считают 40% и 36% опрошенных соответственно.

Во всех странах, где прошел опрос, 64% респондентов говорят, что коронавирус повлиял на мужчин и на женщин одинаково. В России эту точку зрения разделяют 69% респондентов.

В ходе опроса оказалось, что женщины чуть чаще, чем мужчины, принимают меры по улучшению своего здоровья и благополучия, чем до начала кризиса (50% против 46% глобально и 54% против 40% по России).

37% опрошенных рассказали, что теперь они больше времени уделяют семье и меньше посвящают работе. Однако в России данный показатель достигает лишь 19%, РФ оказалась на последнем месте в данном вопросе.

Только 22% опрошенных считают, что будут теперь получать больше поддержки от работодателя, однако в России так ответили 13%.

По завершении пандемии 44% работающих (в глобальном опросе) и 46% в России рассказали, что теперь чаще будут беспокоиться о потере работы, чем до начала кризиса. 34% говорят, что их состояние не изменится, такие же данные получены и в России.

25% опрошенных глобально и 14% в России уверены, что после пандемии они с большей вероятностью получат дополнительную финансовую поддержку от правительства их страны. 20% глобально и 16% в России говорят об обратном.

Пандемия подталкивает людей больше помогать окружающим. Так ответили 33% опрошенных в странах мира, в России увеличить поддержку окружающих собираются 11% респондентов.

Поддержку от работодателя в период пандемии ощутили 47% опрошенных в странах мира, 41% ее не увидел. Россия оказалась в числе стран, где эту поддержку не ощущали 63%, 24% ответили положительно.

Семь из десяти (71%) рассказали о поддержке от своих друзей и семьи в период пандемии. В России так ответили 62%.

Компания IPSOS провела опрос на своей онлайн-платформе Global Advisor. На вопросы социологов ответили 20 520 граждан в возрасте от 16 до 74 лет.

Как сообщалось ранее в пятницу, порядка 53% россиян построили карьерные планы 10 лет назад, однако лишь у 10% они состоялись и у 5% опрошенных реальность превзошла ожидания.