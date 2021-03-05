Скончалась сыгравшая Анну Каренину британская актриса Никола Пэджетт

Британская актриса Никола Пэджетт, сыгравшая Анну Каренину в телесериале Би-би-си, умерла в возрасте 75 лет. Об этом 4 марта сообщила газета The Guardian.

По информации издания, причиной смерти актрисы стала опухоль мозга. Пэджетт была популярной в Великобритании артисткой театра и телевидения.

Стала известна по роли Элизабет Беллами в популярном сериале 1970-х «Вверх и вниз по лестнице», удостоенном семи премий «Эмми» и «Золотого глобуса».

Критики считают одной из лучших главную роль актрисы в десятисерийном телефильме «Анна Каренина» по одноименному роману Льва Толстого. Роли Каренина и Вронского в нем сыграли известные британские актеры Эрик Портер и Стюарт Уилсон.

Из-за тяжелого психического заболевания карьера Пэджетт рано завершилась. Женщина страдала биполярным расстройством и написала изданную в 1997 году книгу о своей борьбе с болезнью.

В последний раз Пэджетт играла на театральной сцене в 1995 году.