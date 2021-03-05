Ученые выявили еще одно последствие COVID-19

Ученые обнаружили еще одно последствие перенесенного коронавируса — у людей развивается эктазия слюнных желез. Об этом говорится в исследовании итальянских научных сотрудников, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Dental Research.

Отмечается, что при эктазии слюнные железы опухают, в них открыты протоки, но отделения гноя нет.

Ученые отследили состояние полости рта у 122 переболевших COVID-19 жителей Милана через 100 дней после выписки. Выяснилось, что у 83,9% перенесших эту инфекцию развились оральные осложнения. У 43% — эктазия слюнных желез. Среди последствий также наблюдались аномалии височно-нижнечелюстного сустава, лицевая боль, слабость жевательных мышц.

Авторы исследования считают, что оральные осложнения после коронавируса могут быть не только последствиями самого вируса, который активно размножается в слюнной железе, но и из-за приема антибиотиков во время острой фазы заболевания.

Специалисты добавили, что в основном остаточные повреждения полости рта развиваются у пациентов, которые переболели в тяжелой форме.

В конце февраля главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что у переболевших COVID-19 может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Она указала, что из-за него после выздоровления могут возникнуть тяжелые заболевания. Например, проблемы, связанные с аутоиммунной агрессией организма, поражением «разных органов-мишеней». Также очень много миокардитов.

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