Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин поручил разблокировать социальные карты москвичам с 8 марта
Туризм
«Аэрофлот» со 2 апреля откроет рейсы на Сейшелы
Интернет
В Москве включили первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей
Наука
Японцы разработали противовирусную пластиковую карту
Общество
Суд приостановил строительство на космодроме Восточный
Мир
В Киеве понадеялись на ускоренное вступление Украины в НАТО
Мир
Депутат ФРГ заявил о вероятности увеличения разногласий ЕС и РФ из-за санкций
Мир
Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021»
Мир
Литва отказалась рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии
Сюжет:

Ученые выявили еще одно последствие COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые обнаружили еще одно последствие перенесенного коронавируса — у людей развивается эктазия слюнных желез. Об этом говорится в исследовании итальянских научных сотрудников, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Dental Research.

Спасти «Миром»: в РФ создали новое лекарство от COVID-19
Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета

Отмечается, что при эктазии слюнные железы опухают, в них открыты протоки, но отделения гноя нет.

Ученые отследили состояние полости рта у 122 переболевших COVID-19 жителей Милана через 100 дней после выписки. Выяснилось, что у 83,9% перенесших эту инфекцию развились оральные осложнения. У 43% — эктазия слюнных желез. Среди последствий также наблюдались аномалии височно-нижнечелюстного сустава, лицевая боль, слабость жевательных мышц.

Авторы исследования считают, что оральные осложнения после коронавируса могут быть не только последствиями самого вируса, который активно размножается в слюнной железе, но и из-за приема антибиотиков во время острой фазы заболевания.

Специалисты добавили, что в основном остаточные повреждения полости рта развиваются у пациентов, которые переболели в тяжелой форме.

В конце февраля главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что у переболевших COVID-19 может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Она указала, что из-за него после выздоровления могут возникнуть тяжелые заболевания. Например, проблемы, связанные с аутоиммунной агрессией организма, поражением «разных органов-мишеней». Также очень много миокардитов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021