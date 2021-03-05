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Папа римский прилетел в Ирак с четырехдневным визитом

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Папа римский прибыл в Ирак с четырехдневным визитом. Понтифик прилетел в Багдад, его ждали тысячи христиан, передает телеканал «Известия». У трапа самолета папу Франциска встречал премьер-министр и президент страны. Глава католической церкви впервые в Ираке. В субботу папа римский встретится с великим аятоллой Али ас-Систани. В воскресенье запланирована поездка в город Мосул. Безопасность будут обеспечивать около 10 тыс. силовиков. Власти ввели круглосуточный комендантский час. Согласно приблизительной оценке В Ираке проживает менее 250 тыс. христиан.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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