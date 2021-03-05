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Кравчук назвал условие сохранения Украины

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Только вступление в НАТО позволит Украине сохранить суверенность и возможность отстаивания собственных интересов. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу, эус-президент страны Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала «1+1».

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«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», — уверен он.

При этом глава делегации считает, что для получения членства в альянсе Украине потребуется в ближайшее время выполнить все требования, которые выдвинет НАТО.

16 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация на юго-востоке Украины не помешает вступлению страны в альянс. По его словам, в настоящий момент ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя это обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.

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