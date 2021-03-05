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Глава МИД Словакии прокомментировал инцидент с консульством в Харькове

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Нанесение надписи на здание почетного консульства Словакии в Харькове подтверждает силу слов в политике. Об этом заявил 5 марта глава МИД Словакии Иван Корчок, имея в виду высказывание премьера республики Игора Матовича о Закарпатье.

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В ночь на пятницу неизвестные нанесли на фасад здания почетного консульства Словакии в Харькове надпись: «Обменяем Словакию на Крым».

«Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», — цитирует Корчока «РИА Новости».

1 марта сообщалось, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».

Во вторник, 2 марта, Матович в интервью братиславскому радио Expres в ответ на вопрос, что он пообещал России за поставку вакцины «Спутник V», в шутку заявил: «Закарпатскую Украину».

4 марта Корчок в МИД Украины принес извинения за шутку премьера. Потом попросил прощения у всех украинцев за «неподобающую реакцию» сам Матович.

29 июня 1945 года Советский Союз и Чехословакия заключили договор, в соответствии с которым Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР.

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