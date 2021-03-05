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В РСТ назвали стоимость самого дешевого тура на лето в Сочи

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев назвал в пятницу, 5 марта, стоимость самого дешевого тура на лето в Сочи. Об этом он рассказал в ходе брифинга в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей».

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«Средний чек по Сочи — 65 тыс. рублей на двоих на неделю с трехразовым питанием. Самый дешевый тур в Сочи на лето — 16 тыс. рублей на человека. Отдых доступен большой категории российских граждан», — цитирует Игнатьева НСН.

Также он добавил, что некоторые дорогостоящие гостиницы уже полностью забронированы.

Ранее в этот же день стали известны результаты опроса аналитического центра НАФИ, целью которого было выявить самые привлекательные для отечественных туристов места для путешествий.

Свои ответы экспертам предоставили 1258 респондентов, пишет «Ридус». Они перечислили, какие природные и исторические объекты им хотелось бы посетить больше всего.

Отмечается, что большинство участников опроса хотели бы посетить Долину гейзеров на Камчатке. Далее в списке идет Большое Яшалтинское озеро в Калмыкии. Замыкает тройку лидеров горный хребет Дуссе-Алинь, который располагается в Хабаровском крае. Кроме того, в десятку попали Соловецкий монастырь в Архангельской области, остров Врангеля на Чукотке и утес Степана Разина в Саратовской области.

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