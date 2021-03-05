Дело возбудили по факту нарушения при строительстве домов для сирот в Приморье

Следственный комитет Приморского края возбудил дело о халатности по факту нарушений при строительстве жилья для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о четырех многоквартирных домах, построенных в селе Покровка Октябрьского района. Квартиры в них передали детям-сиротам, но выяснилось, что здания возвели с нарушениями. Недостатки условий проживания выявили специалисты Роспотребнадзора, уточняет РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники СК допросили свидетелей — жильцов домов, а также представителей районной власти. Назначена строительно-техническая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным «Известий», дома в Покровке возвели специально для детей-сирот, заказчиком выступало правительство Приморского края. Из-за сильных подтоплений в районе, где стоят новостройки, в квартирах постоянно холодно, сыро, в подвале всегда стоит вода. Подробнее — в сюжете.