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Названы наиболее интересующие россиян вопросы по вакцинации

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Вакцинация вошла в топ наиболее интересующих россиян тем в начале 2021 года. Об этом 5 марта «Известиям» сообщили эксперты АНО «Диалог Регионы».

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Мониторинг центров управления регионами (ЦУР) был проведен с 1 января по 28 февраля в 83 российских субъектах на основании сообщений россиян в популярных социальных сетях и комментариев под постами глав регионов и правительств. Согласно этим данным, старт всероссийской кампании по бесплатной вакцинации вызвал повышенный интерес общественности.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, в январе и феврале текущего года тема вакцинации вышла в лидеры в сообщениях пользователей в социальных сетях.

«Анализ запросов людей показывает, что высокая доля таковых связана с заблуждениями и мифами о вакцинации. Проводится работа по опровержению соответствующих фейков», — заявил Истомин.

Пользователи социальных сетей, в частности, спрашивали, будут ли открыты границы для граждан, имеющих сертификат о вакцинации, и будет ли он обязательным для посещения иностранного государства.

Также граждане интересовались о поступлении в регионы новых партий вакцин, побочных эффектах после прививок, необходимости сдачи тестов на антитела и о различии вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Кроме того, граждане задавали вопросы по процедуре записи на вакцинацию, были среди них вопросы по записи пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

В России также зарегистрирован второй препарат — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». О получении регистрационного удостоверения объявил 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин. По словам гендиректора центра Рината Максютова, препарат будет доступен для россиян в рамках масштабной вакцинации со второй половины марта.

20 февраля 2021 года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат был разработан в Центре имени Чумакова.

Также 5 марта была завершена вторая фаза клинических исследований однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». 27 февраля в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом.

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