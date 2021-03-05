Audi отзовет в России 238 автомобилей Q3

Немецкая компания Audi отзывает с российского рынка для ремонта 238 автомобилей Q3, реализованных в период с 2020 года по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что сервисная кампания организована по причине «отклонения в процессе производства, из-за которого может быть нарушена работоспособность функции аварийного вызова».

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

16 ноября сообщалось, что Audi в 2021 году выпустит на европейский рынок обновленный субкомпактный кроссовер SQ2.

Автомобиль получит новую решетку радиатора, матричные светодиодные фары, а также передний и задний бамперы с дополнительными воздухозаборниками.