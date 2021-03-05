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Стало известно о финансировании «Альянса врачей» гражданами восьми стран

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Профсоюз «Альянс врачей» (включен в перечень НКО-иноагентов), возглавляемый личным окулистом блогера Алексея Навального Анастасией Васильевой, финансируется гражданами восьми стран. Это следует из публикации в реестре НКО-иноагентов Министерства юстиции РФ.

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В графе организации в реестре указано, что ее спонсируют граждане Финляндии, Германии, Сингапура, Великобритании, Чехии, Украины, Норвегии и Белоруссии. Как отмечается в целях политической деятельности, организация создана для «оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

К видам политической деятельности профсоюза Минюст относит участие «Альянса врачей» в организации массовых акций и в «деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах». «Альянс врачей» неоднократно провоцировал скандалы, нарушая работу медучреждений в Москве и регионах, особенно число провокаций и распространяемых фейков возросло в период пандемии.

О том, что Минюст включил «Альянс врачей» в реестр «НКО-иноагентов», стало известно 3 марта.

29 января суд в Москве поместил главу «Альянса врачей» Васильеву под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23 января в столице.

В конце марта 2020 года РЕН ТВ сообщал о том, что Следственный комитет РФ инициировал доследственную проверку в отношении Васильевой, после того как она записала фейковое видео. В нем женщина заявила, что власти якобы скрывают информацию о реальном числе случаев коронавируса в Москве.

В апреле 2020 года Васильева вновь спровоцировала скандал. Она и 15 членов ее команды выехали из столицы в Новгородскую область с целью доставить в местные больницы средства индивидуальной защиты. При этом активистка должна была соблюдать самоизоляцию, так как недавно у нее были повышенная температура, кашель и слабость, а ее мать с 13 по 22 марта находилась за границей.

Кроме этого СМИ также сообщали, что Васильева активно выступала против проведения акций «Бессмертного полка».

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