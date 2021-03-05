Во Львове музыкантов избили из-за песен на русском языке

Во Львове уличных музыкантов, исполнявших песни на русском языке, избили националисты. Об этом 5 марта сообщает издание «Страна.ua».

Сначала на музыкантов напала активистка Наталья Маркевич, после чего к ней присоединились, предположительно, праворадикалы одной из националистических организаций. Они избили молодых людей и сломали их музыкальные инструменты.

Фотографии сама активистка опубликовала в соцсетях и обратилась к своим подписчикам.

«Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе… Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески», — написала Маркевич.

4 марта сообщалось, что депутата Харьковского областного совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александра Дорошенко исключили из фракции за то, что во время сессии он выступал на русском языке.

26 февраля бывший депутат Верховной рады Юрий Гнаткевич заявил, что украинцы, говорящие на русском языке, являются «изменщиками нации». По его словам, некоторых членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» можно назвать врагами национального возрождения страны, потому что они осуждают дискриминацию русскоговорящих.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает глубокую озабоченность. Он отметил, что репрессии против национальных меньшинств, защищающих государственный язык, недопустимы.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ему, украинский язык стал обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, больниц, учебных заведений и сферы обслуживания.