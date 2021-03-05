Медведчук назвал цель введенных на Украине санкций

Целью введенных на Украине ограничений является попытка скрыть истинные намерения президента Владимира Зеленского в отношении страны. Такое заявление в пятницу, 5 марта, сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Он пояснил, что санкции можно обжаловать в Верховном суде Украины.

«В это время ограничения, которые наложены во внесудебном порядке, будут действовать, чтобы нельзя было открывать людям глаза на то, что делают со страной Зеленский и его окружение», — написал Медведчук в своем аккаунте в Twitter.

25 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задержала ряд сотрудников офиса. По словам депутата фракции Ильи Кивы, происходящее в стране можно назвать «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ».

За день до этого сам Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. Политик подчеркнул, что меры ограничивают его конституционные права.

СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

В Совете Федерации России введение Украиной санкций против Медведчука во внесудебном порядке назвали нарушением Конституции страны.