В ВОЗ спрогнозировали окончание пандемии COVID-19 к 2022 году

Окончания пандемии коронавируса в мире можно ожидать к началу 2022 года. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью немецкому изданию Welt.

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым», — заявил специалист.

По его словам, к началу 2022 года пандемия закончится. Сейчас существуют все необходимые инструменты, диагностические программы, а также вакцина. Это позволяет строить прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом заранее, подчеркнул он.

«Очень важно то, как страны будут снимать ограничения. Если всё будет происходить слишком быстро, мы вновь вернемся к началу», — добавил Клюге.

Ранее в этот день Клюге заявил, что планы по введению Еврокомиссией паспортов вакцинации в странах Европейского союза вызывают серьезные опасения. По его словам, вакцинация усугубляет неравенство между людьми, так как есть те, кто уже прошел эту процедуру, и те, кто не хочет прививаться по каким-либо причинам.

Как рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 1 марта, электронный паспорт вакцинации создается в Евросоюзе для обеспечения безопасных поездок. По ее словам, законодательная основа для создания документа будет представлена в марте.

В России заявили, что будут следить за процессом введения электронных сертификатов о вакцинации в ЕС. Если этот проект реализуется, то это «станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому поводу».