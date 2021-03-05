ФБР задержало по делу о штурме Конгресса экс-сотрудника Госдепа

ФБР задержало по делу о штурме здания конгресса 6-го января бывшего сотрудника Госдепартамента США Федерико Кляйна, передает телеканал «Известия». Это первый подозреваемый участник массовых беспорядков в Вашингтоне из числа назначенцев экс-президента Дональда Трампа. По данным издания Politico, Кляйн в 2016 году работал в предвыборном штабе Трампа, а после его победы на выборах получил назначение в Госдепартамент на должность специального помощника. Мать подозреваемого подтвердила журналистам, что ее сын находился в Вашингтоне в день беспорядков.

Напомним, 6-го января сторонники Трампа устроили многотысячную манифестацию в столице США. Толпа пыталась помешать конгрессу подвести итоги выборов. В ходе столкновений полицейские застрелили одну демонстрантку. Также погиб сотрудник охраны Капитолия.

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