Умерла советская актриса Алла Ягизарова

Умерла советская актриса, режиссер Алла Ягизарова. Об этом сообщает сайт Kp.ru со ссылкой на источник в пятницу, 5 марта.

Артистке был 81 год. Ранее она жаловалась на здоровье.

Недавно ей стало хуже и родственники вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали, но медикам не удалось стабилизировать ее состояние, и она скончалась

«Предварительной причиной смерти 81-гражданки стала сердечно-сосудистая недостаточность, тело направлено в морг для проведения экспертизы», — сказал собеседник издания.

Ягизарова много лет трудилась в Азербайджанском театре юного зрителя имени Максима Горького в Баку. Переехав в Москву, поступила в ГИТИС на актерский факультет, где училась с артистом Савелием Крамаровым. Затем поступила в Щукинское училище на режиссуру.

Экранный дебют состоялся в 1962 году в азербайджанской производственной драме «Телефонистка», где она сыграла Джамилю. Это была адаптация повести национального классика, писателя, режиссера Гасана Мехти-оглы Сеидбейли.

Работала руководителем детского театра, ставила взрослые спектакли в ДК «Медик» и Доме офицеров в подмосковном Одинцово. В последние годы в центре для детей готовила воспитанников к различным конкурсам.