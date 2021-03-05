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Политолог назвал последствия введения новых санкций против РФ

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Новые санкции против России, которые могут ввести США и Великобритания, будут восприниматься РФ как начало «бизнес-войны». Такое мнение 5 марта высказал политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

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«Если они будут введены, то все возможные контакты, которые прорабатываются (между РФ и США), могут быть отменены. И в целом такой шаг может быть расценен Россией как дипломатическая или даже бизнес-война», — заявил политолог.

Эксперт добавил, что введение новых санкций скажется на экономике России, однако пока неизвестно, будут ли угрозы Запада приведены в действие.

Межуев также отметил, что новый президент США Джо Байден пытается начать свою деятельность на посту с оказания давления на Россию, так как сталкивается с сопротивлением со стороны конгресса, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование химического оружия.

По данным источников, Великобритания намерена действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вашингтон, в свою очередь, собирается ввести очередной пакет санкций при условии, если Россия не даст гарантии отказа от применения химоружия и не предоставит инспекциям доступ к объектам, где оно якобы находится. В этом случае США воспользуются «актом Магнитского».

Отмечается, что санкции, связанные с российским госдолгом, будут приняты при условии, что такие же меры примут и в Европе.

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».

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