Боец UFC Махачев рассказал о подготовке к поединку с Добером

Боец UFC Ислам Махачев рассказал о подготовке к поединку с американцем Дрю Добером. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам спортсмена, первые этапы подготовки проходили в Махачкале, позже Махачев с командой отправились в Дубай. В настоящее время они завершают тренировочный процесс в Лас-Вегасе. Боец подчеркнул, что отсутствие выступлений в турнире на протяжении почти двух лет не отразилось на его физической форме и психологическом состоянии.

«Я тренировался все эти два года. Я только стал лучше за это время. У меня просто многие бои отменились», — пояснил Махачев, выразив надежду, что в этот раз встреча с соперником состоится.

Боец отметил, что на данный момент в UFC принимают участие универсальные бойцы, владеющие различными техниками. При этом у Добера, как полагает Махачев, есть ряд сильных сторон, включая ударную технику и выносливость.

Тем не менее американский спортсмен, по словам Махачева, слаб в борьбе и грэпплинге. Россиянин объяснил, что намерен учитывать это и использовать свое преимущество, чтобы одержать победу.

Кроме того, Махачев добавил, что намерен завоевать пояс чемпиона UFC в ближайшие два года.

3 марта стало известно, что в роли секунданта Махачева на турнире UFC 259 выступит чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов. Он займет позицию в углу ринга со стороны спортсмена во время его боя с Добером.

Поединок состоится на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире утром 7 марта.