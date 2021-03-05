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В Киеве понадеялись на ускоренное вступление Украины в НАТО

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Украинские власти рассчитывают на максимально ускоренное вступление страны в НАТО. Об этом 5 марта заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики.

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«Мы считаем, что получение в июне прошлого года статуса партнера НАТО с расширенными возможностями вывело нас на абсолютно новый уровень сотрудничества в сфере обороны и безопасности», — цитирует Ермака RT.

По мнению главы офиса Зеленского, «Украина заслуживает стать частью семьи стран НАТО».

Как в начале февраля рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для членства в НАТО Киеву еще необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц. Глава украинского МИДа подчеркнул, что у президента страны Владимира Зеленского есть убеждение о важности членства государства в ЕС и НАТО.

Украина стала шестой страной, получившей статус партнера с расширенными возможностями. Это позволяет Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.

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