Папа римский приехал с апостольским визитом в Ирак

Папа римский Франциск прибыл в Багдад с апостольским визитом, передает в пятницу, 5 марта, телеканал Al Hadath.

В аэропорту папу римского встретил премьер-министр республики Мустафа аль-Казыми.

Понтифик пробудет в Иране три дня. За это время Франциск встретится с политическими деятелями, дипломатами и представителями организаций гражданского общества.

В ходе своего визита папа Франциск планирует посетить Багдад, Эрбиль, Мосул и другие крупные города страны, пишет Al Araby.

Это первая зарубежная поездка понтифика после начала пандемии коронавирусной инфекции.

14 января сообщалось, что пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 папы римского Франциска. Также от коронавируса вакцинировался предшественник Франциска, почетный папа на покое Бенедикт XVI.