Боец Махачев высказал свое мнение о представителе поп-ММА Хейбати
Боец Ислам Махачев рассказал, как относится к представителю поп-ММА Мохаммаду Хейбати, которого также называют Персидским дагестанцем. Об этом 5 марта пишет канал РЕН ТВ.
«Не знаю, ничего не думаю. Я что-то смотрел отрывок, он дрался, где-то в студии сидели, друг в друга чем-то кидались. И всё», — высказался Махачев о Хейбати.
Хейбати является представителем легкой весовой категории и выступает на профессиональном уровне ММА с 2019 года. Популярность в социальных сетях боец снискал из-за частых конфликтов с соперниками вне октагона.
Днем ранее Махачев, который считается преемником бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что известный представитель смешанных боевых искусств в ближайшие полгода не вернется в турнир.
Махачев отметил, что Нурмагомедов не раз говорил о том, что не планирует возвращаться в UFC, однако постоянно поддерживает физическую форму.
Преемник Нурмагомедова отметил, что для участия в боях чемпиону UFC нужно сбрасывать вес, однако вероятность того, что Хабиб все-таки решит снова попробовать свои силы, есть.
За день до этого стало известно, что Нурмагомедов выступит в роли секунданта Махачева на турнире UFC 259. Чемпион UFC займет позицию в углу ринга со стороны Махачева во время его поединка с американцем Дрю Добером.
На данный момент Нурмагомедов вместе с тренером Хавьером Мендесом из American Kickboxing Academy помогает Махачеву подготовиться к предстоящей схватке.
Поединок состоится на турнире UFC 259 пройдет Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире 7 марта.