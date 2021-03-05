Боец Махачев высказал свое мнение о представителе поп-ММА Хейбати

Боец Ислам Махачев рассказал, как относится к представителю поп-ММА Мохаммаду Хейбати, которого также называют Персидским дагестанцем. Об этом 5 марта пишет канал РЕН ТВ.

«Не знаю, ничего не думаю. Я что-то смотрел отрывок, он дрался, где-то в студии сидели, друг в друга чем-то кидались. И всё», — высказался Махачев о Хейбати.

Хейбати является представителем легкой весовой категории и выступает на профессиональном уровне ММА с 2019 года. Популярность в социальных сетях боец снискал из-за частых конфликтов с соперниками вне октагона.

Днем ранее Махачев, который считается преемником бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что известный представитель смешанных боевых искусств в ближайшие полгода не вернется в турнир.

Махачев отметил, что Нурмагомедов не раз говорил о том, что не планирует возвращаться в UFC, однако постоянно поддерживает физическую форму.

Преемник Нурмагомедова отметил, что для участия в боях чемпиону UFC нужно сбрасывать вес, однако вероятность того, что Хабиб все-таки решит снова попробовать свои силы, есть.

За день до этого стало известно, что Нурмагомедов выступит в роли секунданта Махачева на турнире UFC 259. Чемпион UFC займет позицию в углу ринга со стороны Махачева во время его поединка с американцем Дрю Добером.

На данный момент Нурмагомедов вместе с тренером Хавьером Мендесом из American Kickboxing Academy помогает Махачеву подготовиться к предстоящей схватке.

Поединок состоится на турнире UFC 259 пройдет Лас-Вегасе. Телеканал РЕН ТВ будет транслировать эти бои в прямом эфире 7 марта.