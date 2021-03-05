Депутат ФРГ заявил о вероятности увеличения разногласий ЕС и РФ из-за санкций

Санкции Европейского союза в отношении России могут еще больше увеличить разногласия между сторонами. Евросоюз и РФ должны сотрудничать по вопросам реагирования на глобальные вызовы. Об этом сообщил в пятницу, 5 марта, депутат бундестага от фракции «Левые» Андрей Хунко «РИА Новости».

«Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чем я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, еще больше этому поспособствуют», — сказал он.

Немецкий депутат подчеркнул, что действия Евросоюза по обвинению России и введению санкций «противоречат принципам верховенства закона». По мнению политика, такие нарушения должны преследоваться по закону. Он отметил, что Россия и Евросоюз должны объединиться, чтобы бороться с глобальным потеплением, пандемией COVID-19 и другими глобальными угрозами.

«Для этого обе стороны должны быть готовы предпринять меры на пути к разрядке», — сообщил депутат.

Как рассказал Хунко, ЕС необходимо вернуться к поддержанию отношений с Россией на основе взаимного уважения вместо постепенного разрушения отношений.

О том, что Евросоюз вводит санкции в отношении России стало известно 2 марта. Это решение ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении блогера Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Причиной стали многократные нарушения блогером испытательного срока. Всего он проведет в колонии около двух с половиной лет.