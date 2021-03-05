Новый посол Нидерландов в России прибыл в Москву

Новый посол Нидерландов в России Хиллес Бесхоор Плух прибыл в Москву. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в посольстве королевства в РФ.

«Я очень рад приехать в Россию. Моя главная задача — поддерживать связи между нашими странами и народами. Нашим отношениям уже много сотен лет. Нас связывают история, экономика и культура», — заявил Плух в ходе видеообращения, которое опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Он также подчеркнул, что Российская Федерация стала важным для него государством и в личном отношении, так как именно в этой стране началась его дипломатическая карьера. Кроме того, по словам посла, у него остались прекрасные воспоминания о России и ее людях.

«Это за 30 лет не изменилось, как я уже успел убедиться, хотя приехал всего несколько дней назад, но многое, конечно, поменялось, осталось узнать — что именно», — заключил Плух.

Дипломат был координатором по вопросам, которые связаны с крушением самолета MH17, в министерстве иностранных дел Нидерландов в период с апреля по октябрь 2015 года. В 2015–2019 годах он был послом королевства в Израиле.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию. 3 февраля 2020 года четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. В том же месяце России в рамках этого дела был направлен ряд запросов по докладам компании «Алмаз-Антея».