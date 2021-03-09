На фоне жесткой антироссийской риторики Запада всё чаще слышны намеки как с той, так и с другой стороны о возможном разрыве торговых связей. Процесс в целом идет уже не первый день, но тем не менее сможем ли мы обойтись друг без друга?

В условиях пандемии коронавируса и обвала цен на нефть российская экономика испытала практически полную остановку прямых иностранных инвестиций (ПИИ). За девять месяцев 2020 года приток иностранных капиталов в российский бизнес сократился в пять раз — с $24,2 млрд до $4,7 млрд. На 1 апреля 2020 года в российские компании было вложено $389 млрд против $410 млрд в начале 2014-го.

Долгое время Россия ориентировалась исключительно на западные рынки капитала, что сильно ударило по экономике в результате санкций. Это привело к их значительному спаду. Сегодня ближневосточное направление внешнеэкономической деятельности имеет для России потенциально большое значение. Арабские страны представляют для нас интерес: с одной стороны, как потребители отечественной промышленной продукции, технологий, металлопродукции и некоторых видов сырья, а с другой — как источник инвестиций. Приоритетным направлением такого сотрудничества стало сельское хозяйство.

По оценкам аналитиков, общий объем инвестиционного капитала в странах Персидского залива составляет более $3,2 трлн, часть его выделена для российских проектов. При этом только небольшая доля выделенного капитала инвестирована в Россию. Впереди долгая и кропотливая работа с инвесторами.

Есть и другое направление — Африка. Число проведенных мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества РФ со странами Черного континента в различных сферах в 2019 году было столь велико, что тот год стал Годом Африки в России. Эта часть света увеличивает свою привлекательность в качестве объекта инвестиций. В российско-африканском товарообороте преобладает российский экспорт (85,6%), его доля продолжает расти. В 2018 году объем экспорта в Африку составил $17,5 млрд, а объем импорта — $2,9 млрд. В секторе услуг особо актуальным является экспорт услуг образования. У России имеются все возможности для увеличения инвестиций в Африку, хотя сейчас ее доля является наименьшей среди стран БРИКС.

РФ необходимо расширять взаимодействие со странами континента по линии прямых инвестиций, поскольку его доля в мировой экономике в ближайшие годы будет расти.

Наконец, основная российская надежда — Китай. Согласно данным ООН, КНР в 2020 году стал мировым лидером по притоку иностранных инвестиций и за последние 10 лет вошел в тройку крупнейших экспортеров прямых инвестиций по всему миру.

Тем не менее в доле вливаний в экономику России КНР занимает далеко не первое место. Совокупный объем китайских вложений к 2020 году планировалось довести до $12 млрд. Но с 2019-го на нашу страну пришлось лишь $2,4 млрд. Поэтому попытки переориентации развития российской экономики на восток в надежде на инвестиции из Китая лишены оснований.

Начало реализации программ импортозамещения в ответ на введенные с 2014 года США и странами Евросоюза санкции сделали нашу экономику менее зависимой от Запада. Вместе с тем фармацевтика, машиностроение и сельское хозяйство всё еще зависят от импорта. Но это не односторонняя зависимость. Россия — важный рынок сбыта для западных компаний. Такой обмен открывает большие возможности как для российского, так и для иностранного бизнеса, он взаимовыгоден.

Кроме того, Запад бывает разный. Во-первых, это США, фактически инициатор санкций. Объективно, с ними трудно работать. Но есть области, в которых сотрудничество успешно реализуется. Это космос и борьба с терроризмом. Здесь без России США не смогут быть в первом ряду мировой экономики.

Другой Запад — это страны ЕС и, в частности Германия, Италия, Франция. С ними у нас есть успешные проекты, взаимопонимание, по крайней мере на деловом уровне, а также незавершенные мегастройки, в частности, «Северный поток – 2». Здесь диалог ведется на прагматичной чисто экономической основе. И, по всей видимости, будет всё же завершен в этом году.

Германии нужны экологические ресурсы в условиях постепенного отказа от атомной и угольной энергетики. России нужны надежные покупатели энергоносителей и соответствующие финансовые ресурсы. Выгода опять обоюдная.

Конечно, нам еще многое предстоит сделать в научно-технической сфере, в частности по импортозамещению софта, например Microsoft и Apple. В последнее время мы уже наблюдаем пилотные санкции — в части передачи их продуктов в образовательные учреждения РФ. Хотя поставленные в этой связи задачи в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) должны решить и эти вопросы в ближайшем будущем.

И всё же возможности взять и разорвать отношения, которые формировались веками, нет и не представится. Это слишком болезненно как для одной, так и для другой стороны.

Автор — преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами

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