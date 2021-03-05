Фильм румынского режиссера Раду Жуде взял «Золотого медведя» Берлинале

Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили фильму «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» румынского режиссера Раду Жуде. Трансляция церемонии оглашения победителей прошла 5 марта на сайте фестиваля.

Фильм «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» рассказывает об учительнице истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в Сеть попадает ролик интимного содержания с ее участием. Проект создавался во время пандемии, поэтому все артисты снимались в масках.

Жуде стал лауреатом Берлинале не в первый раз — в 2015 году он удостоился награды за режиссуру картины «Браво!»

Кроме того, Денеш Надь стал обладателем «Серебряного медведя» за лучшую режиссерскую работу. На фестивале он представил фильм «Естественный свет» о событиях Второй мировой войны. Гран-при кинофестиваля досталось картине «Колеса удачи и фантазии» японского режиссера Рюсукэ Хамагути. Награду за лучший сценарий присудили черно-белой картине «Вступление» южнокорейского режиссера Хон Сан-су.

«Серебряного медведя» за лучшую главную роль получила немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая в фильме «Я твой человек» режиссера Марии Шрадер. Награда за лучшую роль второго плана досталась Билле Кизлингер, которая исполнила роль в киноленте «Лес – я вижу тебя повсюду» венгерского режиссера Бенедека Флигауфа.

В августе 2020 года стало известно, что организаторы Берлинале решили уйти от гендерного принципа при присуждении наград в 2021 году. Вместо призов за лучшую лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль жюри вручает «Серебряных медведей» за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана.

Первый этап кинофестиваля проходил в онлайн-формате с 1 по 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится на втором этапе смотра в июне.