Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021»

Армения отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» ввиду последних событий в стране. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает общественное телевидение республики на странице в Facebook.

«После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подобное решение также оказали влияние «нехватка времени и другие объективные обстоятельства».

Ранее, 2 марта, стало известно, в 2021 году «Евровидение» пройдет офлайн в усеченном формате.

В тот же день сообщалось, что исполнитель и песня для представления России на конкурсе будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования.

Армения принимала участие в «Евровидении» с 2006 года.

Очередной виток напряженности ситуации в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Тот, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

1 марта Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана. Он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей и попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.