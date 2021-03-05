Проверку проводят из-за затопления плавучего дока в порту Находки

В Находке (Приморский край) транспортная прокуратура организовала проверку по факту затопления плавучего дока в порту. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в период со 2 по 3 марта, когда из плавучего дока в районе причала № 63 на мысе Астафьева выходило судно. По предварительной информации, причиной стал выход из строя дизель-генератора.

Пострадавших в результате инцидента нет. Угроза загрязнению окружающей среды отсутствует. Организована откачка воды.

Находкинская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения судовладельцем требований безопасности. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, заверили в надзорном ведомстве.