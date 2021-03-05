Дело возбудили по факту гибели подростка от отравления газом в Якутске

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего мальчика от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

По данным следствия, вечером 28 февраля на восточном побережье затона речного порта произошел пожар. В бытовке было обнаружено тело 15-летнего подростка без признаков насильственной смерти, уточняет ИА SakhaNews.

Проведено судебно-медицинское исследование, которое показало, что мальчик погиб от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

3 марта в Ютазинском районе Татарстана от отравления угарным газом погибла 86-летняя женщина. Пенсионерка перекрыла вытяжку в доме, из-за чего отсутствовал приток воздуха в жилье.