Поезд «Ласточка» свяжет Владикавказ и Туапсе

Скоростной электропоезд «Ласточка» с мая начнет курсировать по маршруту Владикавказ–Туапсе. Также он свяжет Туапсе с городом Прохладный в Кабардино-Балкарии, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики в пятницу, 5 марта.

«С мая текущего года планируется организация скоростного железнодорожного сообщения поездом «Ласточка» по маршруту Владикавказ–Туапсе», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что состав будет останавливаться на пунктах в пределах границ Кабардино-Балкарской Республики и самых популярных городов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Частота курсирования поездов пока неизвестна, ее определят после тестовой поездки в марте, пишет ТАСС.

В настоящее время продолжительность пути от Прохладного до Туапсе составляет 10,5 часа, «Ласточка» сократит его до 7,5 часа.

В конце 2020 года была запущена первая «Ласточка» по маршруту Петербург–Тихвин. В первый рейс поезд вышел от Ладожского вокзала в Петербурге до города Тихвин в Ленинградской области, расположенного на обоих берегах реки Тихвинка (бассейн Ладожского озера) в 215 км от Петербурга.