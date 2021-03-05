Аналитики составили портрет современной российской предпринимательницы

«Тинькофф Бизнес» в преддверии Международного женского дня составил портрет современной российской женщины, которая руководит собственным бизнесом. Для анализа использовались собственные данные — аналитика по более чем 650 тыс. компаний-клиентов «Тинькофф», а также данные опроса, проведенного среди примерно 10 тыс. российских предприниматель ниц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем 5 марта «Известиям».

Как оказалось, на долю женщин в России приходится 32% ведущих активную деятельность ИП и ООО. При этом россиянки в семь раз чаще открывают ИП, чем ООО: 88% и 12% соответственно.

В среднем женщины регистрируются в качестве ИП в 34 года, а в 35 готовы открыть ООО.

Средний возраст предпринимательниц —клиенток «Тинькофф» составляет 38–40 лет, а самым юным из них — 15 лет. Бизнес-леди продают одежду через интернет-магазины, занимаются искусством и кулинарией.

Возраст самых старших предпринимательниц 86 лет. Они занимаются розничной торговлей, программированием, научной деятельностью, операциями с недвижимостью, пассажирскими перевозками, владеют ресторанами и отелями.

При этом женщины в российском бизнесе более образованы, чем мужчины. Две трети женщин в бизнесе имеют законченное высшее образование — 66%, против 55% среди мужчин-предпринимателей.

57% предпринимательниц замужем или находится в гражданском браке.

Аналитики назвали и бизнес-сферы, в которых работают управляют женщины-предпринимательницы. 22% из них занимаются розничной торговлей, 6% работают в оптовой торговле, оздоровительные компании имеют 5% из дам, бухгалтерские и юридические услуги предоставляют 4% предпринимательниц. Столько же занимаются недвижимостью, разработкой ПО, дополнительным образованием, грузовыми перевозками, ресторанным бизнесом и научной деятельностью.

Чаще всего женщины ведут бизнес в Москве — 15%. Далее следуют Санкт-Петербург — 8% , Краснодар — 2%.Далее следуют Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара и Ростов-на-Дону, где бизнесом заняты также 2% женщин-предпринимательниц.

Если говорить о доходе российских бизнес-леди, то до 100 тыс. рублей в месяц получают 35% предпринимательниц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — 38%, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей — 11%, более 300 тыс. рублей — 15%.

В подавляющем большинстве женских ИП и ООО (76%) работает менее 10 сотрудников. У 20% — от 10 до 50 сотрудников в штате. Как показал опрос, при выборе партнеров и сотрудников 68% опрошенных отмечают, что пол не важен. В то же время 28% женщин комфортнее работать с мужчинами, 4% — с женщинами.

В начале марта «Тинькофф Бизнес» разработал бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей, с помощью которого можно получить все необходимые знания для запуска своего дела.