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Дорожников Московской области перевели в режим повышенной готовности

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Дорожные службы Московской области перешли в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

В субботу, 6 марта, в регионе ожидается небольшой снег, в воскресенье — метель. Скорость ветра усилится до 16 м/с, высота снежного покрова может увеличиться до 22 см, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

На дорогах возможно образование гололеда, а также заносы. Для обеспечения комфортного и безопасного проекта на трассах проведут обработку реагентами.

Жителей призывают сократить или отказаться от поездок на личном транспорте и не оставлять машину на проезжей части.

О погоде «с мужским характером» в Международный женский день ранее в пятницу предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 8 марта в столичном регионе ожидаются снег и пронизывающий ветер.

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