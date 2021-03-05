Песков прокомментировал встречу Путина с иностранцем в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он рассказал в беседе с волонтерами, носила личный характер. Об этом заявил 5 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин сообщил, что в Кремле он встречался с иностранцем, который прибыл из Европы.

«Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, кто был в гостях у Путина.

Песков отметил, что каждые сутки российского лидера изобилуют большим количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем показывают по телевизору или пишут в информационных сообщениях.

«Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», — добавил пресс-секретарь президента.

Также Песков рассказал, что не знает, какие превентивные эпидемиологические меры применялись к собеседнику Путина, соблюдал ли он перед встречей двухнедельный карантин.

На встрече с волонтерами 4 марта Путин рассказал, что друг-иностранец был удивлен активной жизнью Москвы в период пандемии коронавируса. По его словам, они вместе с приятелем обсудили, что даже в пандемию коронавируса «Москва живет».

Также на этой встрече глава государства выразил мнение, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. Кроме того, Путин рассказал о своей дружбе с байкерами, заявил о необходимости объединения усилий стран для победы над COVID-19 и пообещал подумать над просьбой провести «Прямую линию» пораньше.