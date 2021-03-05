Аналитик опроверг возможность отключения интернета у россиян

У пользователей домашнего интернета в России не станут отключат связь, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в пятницу, 5 марта.

Ранее в этот день РБК сообщила, что 11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Отмечается, что «Ростелеком», «МегаФон» и другии компании просили продления, но ответа до сих пор нет, и они должны выключить передатчики.

«Действительно, по лицензионному соглашению они не могут продолжать использовать эти частоты для вещания, для фиксированного беспроводного доступа», — сказал Эльдар Муртазин.

Однако негативные последствия отключения слишком велики, чтобы допустить это, полагает аналитик.

Отключение приведет к потере денег операторами — в первую очередь «Ростелекомом» и частично «Мегафоном». Во многом речь также идет о B2B-сегменте, об организациях, а следовательно, потери будут заметными, отметил специалист.

К тому же возмущение в обществе из-за ограничений на доступ в интернет будет значительным, полагает Муртазин.

«Поэтому на данный момент исходим из того, что решение не будет принято до середины марта , когда предполагается, что соберется комиссия. Но временное разрешение будет получено. Либо закроют глаза на то, что сети работают. Наказывать, безусловно, никого за это не будут», — заключил аналитик.