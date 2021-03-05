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Skoda опубликовала изображения салона нового кроссовера Kushaq

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Чешская компания Skoda опубликовала 5 марта официальные изображения салона нового компактного кроссовера Kushaq. Премьера модели состоится 18 марта в Индии.

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Судя по изображениям, автомобиль получит 10-дюймовый дисплей, цифровую приборную панель, двухспицевое рулевое колесо с кнопками управления мультимедийным комплексом и беспроводную зарядку для смартфона.

В основе кроссовера Skoda Kushaq лежит масштабируемая архитектура MQB-A0-IN — модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для компактных моделей концерна Volkswagen AG. Длина модели составляет 4256 мм.

Отличительными особенностями новинки станут оригинальная решетка радиатора, массивные бамперы и двухуровневая передняя оптика. Кроссовер Skoda Kushaq оснастят двумя бензиновыми турбомоторами. На индийском рынке модель составит конкуренцию кроссоверу Hyundai Creta.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России около 2 тыс.

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