Королеве Елизавете II подарили щенков корги

Королева Великобритании Елизавета II получила в подарок двух щенков корги.

Как отмечается, собак подарили 94-летней монаршей особе в период, когда ее супруг, 99-летний принц Филипп, находится в больнице. Сейчас он восстанавливается после операции на сердце.

«Говорят, что оба приносят много шума и энергии в замок, пока Филип находится в больнице», — рассказал источник изданию.

Газета также уточняет, что королева «в восторге» от дополнительной компании в Виндзорском замке, где она находится вместе с близким персоналом во время пандемии. Пол и возраст щенков корги не разглашается, пишет газета New York Post 4 марта.

С момента коронации в 1952 году у королевы было более 30 собак. Все они либо корги, либо дорги — помесь таксы и корги.

Все собаки, жившие в семье у монарха, были потомками Сьюзен, корги, которую Элизабет получила на свое 18-летие.

Как стало известно накануне, супруг королевы Великобритании 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп перенес успешную операцию в связи с хронической проблемой с сердцем. 1 марта его поместили в лондонскую больницу Святого Варфоломея.