В Аргентине у 100% добровольцев выработались антитела после вакцины «Спутник V»

Исследование российской вакцины «Спутник V» в Аргентине показало выработку антител к COVID-19 у 100% добровольцев. Об этом сообщил производитель вакцины в пятницу, 5 марта, в Twitter.

«Вакцина «Спутник V» вызывает гуморальный иммунный ответ против S-белка у 100% добровольцев, получивших вторую дозу препарата», — следует из сообщения.

Отмечается, что исследование проводилось учеными Национального совета научно-технических исследований (CONICET) при координации минздрава провинции Буэнос-Айрес.

Всего было протестирован 21 человек.

Накануне, 4 марта, стало известно, что мэр аргентинского города Роке Перес Айрес Хуан Карлос Гаспарини привился от COVID-19 вакциной «Спутник V».

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев.

Препарат зарегистрирован более чем в 40 странах.