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Ян поделился ожиданиями от поединка со Стерлингом

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Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал предстоящий бой с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Дело технарей: сможет ли Ян переиграть Стерлинга
В первой же защите титула россиянину достался грозный соперник

Как пояснил спортсмен, конфликта с соперником у него нет.

«Просто хочется побить эту голову кучерявую, и всё», — заявил Ян.

Накануне спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Яна и Стерлинга. По его мнению, преимущество на стороне российского бойца. Поединок, как добавил Хрюнов, будет длиться все раунды, а его исход зависит от качества подготовки спортсменов.

3 марта стало известно, что Петр Ян отправился на карантин перед боем со Стерлингом в рамках соблюдения эпидемиологических норм, которые ввели из-за COVID-19.

Россиянин будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Он впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На его счету 15 побед и одно поражение в ММА. У 31-летнего Стерлинга — 19 побед и три поражения.

Поединок пройдет на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бой можно будет увидеть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

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