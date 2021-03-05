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Песков рассказал о планах Путина чаще проводить встречи с волонтерами

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Президент России Владимир Путин намерен проводить встречи с волонтерами с возможностью прямых контактов на регулярной основе. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля указал на то, что за последний месяц подобные мероприятия участились.

«Будет дальше увеличиваться [количество мероприятий], но постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, конечно же, при строгом соблюдении превентивных эпидемиологических мер», — сказал он.

Накануне российский лидер провел в Кремле встречу с волонтерами акции «Мы вместе». Ее участники — врачи и представители бизнеса — поделились с Путиным своими впечатлениями о работе в период пандемии коронавируса, рассказали о новых идеях и планах на будущее.

Президент высоко оценил проделанную работу и выразил уверенность в том, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. В волонтерском движении состоят люди разных убеждений и взглядов, подчеркнул Путин. Когда такие люди попадают в политику, они могут являться «носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна и регион», заключил глава государства.

Ранее, 1 марта, жители России поздравили волонтеров в рамках флешмобов «Цепь» и «Паутина» с годовщиной акции взаимопомощи «Мы вместе». Сообщалось, что за год существования «Мы вместе» почти 5 млн человек получили адресную помощь, к которой также относятся медицинские услуги на дому.

18 ноября 2020 года стало известно, что штабы акции «Мы вместе» возобновили работу по всей России. У человека из любого региона есть возможность обратиться на федеральную горячую линию 8-800-200-34-11 и оставить заявку на адресную помощь. Пенсионеры, маломобильные граждане и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться к волонтерам с просьбой привезти товары первой необходимости, продукты или лекарства.

В ноябре того же года Владимир Путин отметил востребованность поддержки, оказываемой волонтерами в рамках акции «Мы вместе», и обратился к главам регионов с просьбой помогать волонтерским организациям, в том числе в вопросе предоставления помещений и средств связи.

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