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Метель началась в ряде районов Москвы

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Метель с крупными хлопьями снега обрушилась на Москву в пятницу, 5 марта.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег пошел в центре, на севере и западе столицы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителей города ожидает «барический молоток». По его словам, циклоны принесут резкие смены теплого и холодного воздуха, это спровоцирует скачки атмосферного давления.

Также Тишковец сообщал, что «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта, а метеоусловия в Москве будут резко меняться: 3 марта ожидается хорошая погода, а в четверг «попрет холод», потом опять станет теплее, а 8–9 марта произойдет «арктическое вторжение».

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