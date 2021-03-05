Метель началась в ряде районов Москвы

Метель с крупными хлопьями снега обрушилась на Москву в пятницу, 5 марта.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», снег пошел в центре, на севере и западе столицы.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителей города ожидает «барический молоток». По его словам, циклоны принесут резкие смены теплого и холодного воздуха, это спровоцирует скачки атмосферного давления.

Также Тишковец сообщал, что «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта, а метеоусловия в Москве будут резко меняться: 3 марта ожидается хорошая погода, а в четверг «попрет холод», потом опять станет теплее, а 8–9 марта произойдет «арктическое вторжение».