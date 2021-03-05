Bloomberg: США и Британия могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ

США и Великобритания обсуждают возможность введения новых санкций против Москвы за якобы применение химического оружия. Это следует из опубликованной в четверг, 4 марта, статьи агентства Bloomberg, которое ссылается на источники.

Как отмечается в материале, речь идет о разных вариантах давления на Россию — начиная с введения мер против конкретных бизнесменов и заканчивая санкциями, связанными с суверенным долгом страны.

По данным источников, Лондон собирается оказывать давление через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в то время как Вашингтон намерен ввести очередной пакет санкций в случае, если Россия не даст гарантии отказа от применения химоружия и не предоставит инспекциям доступ к объектам, где оно якобы находится.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, России в ответ на новые потенциальные меры со стороны Запада достаточно ограничиться дипломатическим демаршем и осудить незаконные санкции.

«Поскольку Россия большая, самодоcтаточная страна, она сможет преодолеть любые незаконные ограничения, которые накладывают на нее США и Евросоюз», — заявил он «Известиям».

Депутат также подчеркнул, что возможные санкции больше бьют по бизнесу и экономике резидентов США и Евросоюза, которые заинтересованы в развитии отношений с российским бизнесом и в поддержке российских инвестиционных проектов. По мнению Морозова, это «выстрел себе в ногу».

3 марта Госдепартамент США назвал условия для отказа от новых санкций в отношении России. Для того чтобы избежать их, российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие», заявили в Вашингтоне.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.