В Москве за год выявлено более 2 млн контактных с больными COVID-19

За год в Москве выявили более 2 млн случаев контактов граждан с COVID-больными. Об этом в пятницу, 5 марта, пишет столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Спектр задач горячей линии только увеличивался. Операторы call-центра обзванивали заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, узнавали о самочувствии таких горожан. Благодаря исходящим звонкам удалось выявить более 2 млн контактных лиц», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оперштабе подвели итоги работы горячей линии по оказанию социальной помощи за прошедший период работы.

«Горячая линия стала первой входящей точкой оказания помощи москвичам. Всего за год операторы приняли более 1,8 млн звонков», — подсчитали специалисты.

Отмечается, что с начала пандемии сотрудники call-центра оформили почти 700 тыс. услуг, более 80% из которых были выполнены в день обращения.

«Благодаря совместной работе операторов call-центра и команды из 7 тыс. социальных работников жители получили более полумиллиона бесплатных социальных услуг», — резюмировали в оперштабе.

19 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил о спаде пандемии COVID-19 в Москве.

За день до этого вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве четвертую неделю идет спад заболеваемости COVID-19. По ее словам, такая динамика наблюдается во всех возрастных группах, включая детей.

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