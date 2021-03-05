В ВОЗ рассчитывают на окончание пандемии к началу 2022 года

На окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к началу 2022 года. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью немецкому изданию Welt.

«2020 год был крайне сложным, теперь мы знаем гораздо больше как о самом вирусе, так и о предстоящих мероприятиях, которые позволят его предотвратить», — говорит специалист.

Клюге отмечает, что у организации есть специальные диагностические программы, а также вакцина. По его словам, в его работе необходимо планировать каждый шаг.

Несмотря на оптимистичный настрой, эксперт подчеркнул, что заключение об окончании пандемии к 2022 году не обозначает полное исчезновение COVID-19. В данном вопросе необходима «европейская солидарность», а также решения отдельно взятых стран по снятию ограничений. К тому же 2021 год, как отмечает Клюге, останется «еще одним годом ковида».

Ранее, 3 марта, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала преждевременным введение странами паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.

Возможность введения паспортов путешественников также оценили в ВОЗ 15 февраля. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что для подобных документов пока не хватает данных о том, как вакцины влияют на распространение COVID-19.